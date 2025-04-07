Женщина уснула в поезде и случайно оказалась в другой стране: как это произошло

Женщина, которую зовут Лотти, стала популярной после того, как рассказала в TikTok о том, как ехала поездом из Маргейта (Англия) к своему дому в Лондоне, но во время дороги заснула. Когда пассажирка проснулась, то на ее телефон пришло сообщение от оператора мобильной связи, в котором говорилось о том, что она находится во Франции.

По словам Лотти, когда она села в поезд, то прозвучало объявление о том, что на линии произошел пожар, поэтому это означало, что поезд не сможет остановиться на нескольких запланированных остановках.

«Однако остановка Лотти не пострадала, поэтому она осталась в поезде и решила немного вздремнуть перед прибытием поезда в Лондон. Она рассказала, что не знает, как долго она спала, но ее разбудил телефон, который "жужжал" на ее коленях, указывая на то, что она получила текстовое сообщение», - рассказали в Express.

Сообщение, которое прислал оператор мобильной связи, начиналось так: «Добро пожаловать во Францию».

После чего в сообщении Лотти говорилось о дополнительных расходах, с которыми она столкнется за пользование телефоном за рубежом и другая информация.