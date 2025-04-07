80-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» лишили свободы за сексуальные домогательства

Известно, что заявление на актера подала экс-коллега, которую он, по ее словам, «непозволительно обнял» «касался тела и без разрешения поцеловал в щеку». Это произошло в 2017 году, однако женщина публично заговорила об этом только в ноябре 2022 года. Сначала расследование дела было приостановлено, однако позже его рассмотрение возобновили.

Как сообщает издание Daily Star, на днях 80-летнего мужчину лишили свободы на один год. Сначала судьи объявили наказание в виде 8 месяцев заключения с двухлетним испытательным сроком. Но позже изменили свое решение.

«Во время судебного заседания прокуроры описали О Йон Су, как опытного театрального актера с почти 50-летним стажем, который "сексуально домогался коллегу, которая не имела власти в труппе". Жертва жила в страхе как профессионально, так и лично», - отмечают инсайдеры.

К слову, сам актер сказал, что его поведение было проявлением «родительских чувств» и прокомментировал свой приговор так:

«Это унизительно предстать перед судом в таком возрасте. Если я сказал или сделал что-то неподходящее, я соглашусь с приговором. Но я не считаю, что мои действия были нападением. Если во время короткого взаимодействия мои неосторожные слова или действия причинили боль, мне жаль. В один миг все, что я строил за 80 лет, развалилось. Я чувствую себя опустошенным».

Что известно об О Йон Су