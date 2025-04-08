ГОРОСКОП НА 8 АПРЕЛЯ Близнецам потребуется терпение, а у Водолеев весьма благоприятный день

Семейные и романтические отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, что способствует значительным переменам к лучшему. Это хороший день для общения с близкими, приема гостей. Старайтесь держаться ближе к дому - так вы будете чувствовать себя увереннее.

Весы

Вас ждет не самый простой день, но перспектива преодолевать трудности и решать проблемы пугающей не кажется. Оптимизм и чувство юмора – это именно те качества, которые окажутся весьма кстати в борьбе с влиянием негативных тенденций. Весьма кстати будет и осторожность. Именно благодаря ей вам удастся избежать сомнительных сделок, не допустить ошибок в работе и помешать недоброжелателям осложнить вашу жизнь.

Отношения с близкими складываются непросто, виной тому – недостаток взаимопонимания и ложная информация, которую вы вовремя не опровергли. Пришло время вносить ясность и раскрывать свои секреты; это дело не самое легкое, но в данный момент совершенно необходимое. Поездки будут удачными и приятными; не разочаруют вас также запланированные на этот день вечеринки и дружеские встречи.

Скорпион