«Мы удивлены результатом!» В продуктовом магазине в Финляндии опробовали необычный способ продажи ананасов

Прошлой осенью Lidl предложил идею продавать ананасы без верхушки с листьями, и теперь эту идею протестировали в Финляндии. Результаты, по словам сети магазинов, оказались по-настоящему удивительными - продажи значительно выросли!
Прошлой осенью закупщик фруктов Lidl Вилле Ойнонен предложил продавать ананасы без верхушки. Эту идею направили в головной офис Lidl в немецком Неккарзульме, где централизованно закупаются фрукты для разных стран. Как сообщает Helsingin Sanomat, там тоже сочли идею удачной.