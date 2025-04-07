«Мы удивлены результатом!» В продуктовом магазине в Финляндии опробовали необычный способ продажи ананасов

Прошлой осенью закупщик фруктов Lidl Вилле Ойнонен предложил продавать ананасы без верхушки. Эту идею направили в головной офис Lidl в немецком Неккарзульме, где централизованно закупаются фрукты для разных стран. Как сообщает Helsingin Sanomat, там тоже сочли идею удачной.