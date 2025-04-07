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«Мы удивлены результатом!» В продуктовом магазине в Финляндии опробовали необычный способ продажи ананасов

Фото статьи
Фото: Dado Ruvic / Scanpix

Прошлой осенью Lidl предложил идею продавать ананасы без верхушки с листьями, и теперь эту идею протестировали в Финляндии. Результаты, по словам сети магазинов, оказались по-настоящему удивительными - продажи значительно выросли!

Прошлой осенью закупщик фруктов Lidl Вилле Ойнонен предложил продавать ананасы без верхушки. Эту идею направили в головной офис Lidl в немецком Неккарзульме, где централизованно закупаются фрукты для разных стран. Как сообщает Helsingin Sanomat, там тоже сочли идею удачной.

В марте в финских магазинах Lidl появились ананасы без верхушек.

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