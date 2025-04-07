Злоупотребляет духами и коллекционирует «страшненькие» очки: СМИ рассказали о необычных предпочтениях Макрона

Так, журналист издания Оливье Бомон побывал у французского президента дома. Все что он увидел, он описал в книге «Трагедия Елисейского дворца», которая на днях выйдет в свет.

По словам журналиста, Эмманюэль Макрон злоупотребляет духами. Французский лидер не расстается с любимым флаконом Eau Sauvage от Dior и использует парфюм в буквальном смысле в промышленных масштабах. Этот аромат заполнил фактически каждый угол Елисейского дворца и ощущается еще до того, как Макрон появится в комнате.

Кроме этого французский лидер имеет другое увлечение - он коллекционирует «страшненькие» солнцезащитные очки.

Во дворце для них есть специальная коробочка, где хранятся образцы разных чудаковатых и причудливых форм. Таких очков сейчас около двадцати. Их предлагают надевать гостям Елисейского дворца, которые выходят на прогулку в парк.