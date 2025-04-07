Принца Джорджа ждет разлука с Шарлоттой и Луи: в чем причина

Старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма грозит разлука с младшими сестрой и братом, поскольку родители ищут новую школу для молодого члена королевской семьи Великобритании.

11-летний Джордж является вторым в очереди на британский престол и, с большой вероятностью, станет королем после своего деда Карла III и отца принца Уильяма.

Сейчас дети Уэльских на каникулах, прежде чем вернуться в школу после Пасхи на последний семестр этого учебного года. Джордж, Шарлотта и Луи посещают школу Lambrook в графстве Беркшир, где учатся мальчики и девочки в возрасте от трех до тринадцати лет.

Сообщается, что принцесса Кейт хотела, чтобы принц Джордж, девятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Луи получали образование вместе. Впрочем, уже в сентябре Джорджу, скорее всего, придется оставить школу, чтобы начать получать среднее образование.

«Ламбрук» известен своими высокими академическими стандартами и всесторонним подходом к обучению.

Колледж «Мальборо» в графстве Уилтшир, учебное заведение Кейт Миддлтонг, многие считают лучшим выбором принца Джорджа, когда он покинет «Ламбрук» в сентябре.