ГОРОСКОП НА 7 АПРЕЛЯ Беспокойный день для Овнов, а Раки могут попасться на удочку мошенников

Представители противоположного пола просто не смогут остаться равнодушными к вашему обаянию, поэтому причин жаловаться на недостаток внимания у вас определенно не будет. Здесь вы можете доверять своей интуиции безгранично: подсказки ее будут верными.

Близнецы

Жизненный потенциал высок, и именно благодаря ему вы сможете преодолеть неприятности, которые готовит этот день. Очень непроста ситуация в профессиональной сфере, на работе вас могут ожидать разочарования и проблемы, к тому же придется заниматься исправлением ранее совершенных ошибок – своих и чужих. Нужно проявить терпение и благоразумие, чтобы наладить отношения с влиятельными людьми, но усилия ваши не будут напрасными.

Взаимопонимание с любимым человеком сегодня, увы, является чем-то из области фантастики. Но в ваших силах избежать конфликтов и ссор, проявив максимум миролюбия и такта. Если вы собираетесь провести время со своим избранником, выбирайте места, где неудобно вести долгие печальные беседы.

Рак

День весьма противоречивый. Сегодня вы отличаетесь какой-то особенной наивностью, а потому являетесь весьма привлекательной особой для разного рода мошенников. Поэтому в деловых контактах нужны осторожность и предусмотрительность, а с заключением новых сделок торопиться не стоит. Есть вероятность получения награды за ранее проделанную работу, а также дорогих подарков от людей старшего возраста.