Психолог назвал четыре причины, почему даже в здоровых отношениях бывают измены

Измена - это одна из самых распространенных причин расставания пар. Часто люди идут на этот ужасный и болезненный для их любимых шаг из-за серьезных проблем в отношениях. Однако бывают случаи, когда изменяют даже находясь в здоровых отношениях. Американский психолог Марк Треверс объяснил, почему так происходит, пишет УНИАН.
Специалист отметил, что неверность не всегда является причиной расставания или эмоционального отчуждения. Эксперт объяснил, что побуждает людей изменять - даже когда кажется, что у них счастливые отношения.
Поиск новых эмоций
По словам Треверса, романтика и любовь в начале отношений активирует выделение гормона дофамина. Люди в этот период испытывают всплеск энергии, восторг, эйфорию.
«К сожалению, наш мозг не создан для того, чтобы сохранять такой уровень возбуждения надолго. Со временем стимул - даже тот, что приносил много радости - становится менее возбуждающим. Мы адаптируемся», - отмечает психолог.
Когда эмоциональная новизна исчезает, некоторые люди начинают искать ее снова. Они хотят получить новые эмоции и делают это за пределами своих отношений. Это не всегда сознательная измена или злые намерения. Часто это попытка вернуть остроту чувств, которой давно не было в их обыденности.
Чрезмерная эмоциональная близость с партнером
На первый взгляд, измены в счастливых отношениях, где есть искренние чувства, кажутся странным явлением. Но для некоторых людей именно чрезмерная эмоциональная близость с партнером - триггер. Некоторые люди боятся чрезмерной зависимости от своего любимого и эмоционального обнажения.
В таком случае измена становится своеобразным «побегом» - попыткой вернуть контроль, восстановить автономию или даже неосознанно саботировать связь, которая кажется слишком глубокой и опасной.
«Парадоксально, но иногда мы изменяем, не потому что чувствуем себя далекими от партнера, а потому что слишком близки. Слишком тесная связь заставляет некоторых людей чувствовать себя уязвимыми или ограниченными», - пишет эксперт.
Потеря идентичности и желание восстановить индивидуальность
В длительных отношениях часто возникает эффект «слияния»: рутины партнеров переплетаются, появляется общий круг знакомств, одинаковые привычки, общая профессия или цели. Это может быть удобно и гармонично, но в то же время иногда это пугает тех, кто ценит собственную идентичность.
Треверс указывает, что измена может быть не об отсутствии любви, а о стремлении вернуть себе ощущение собственной уникальности, самореализации и независимости. Он объяснил: «По мере того, как отношения становятся все более интегрированными, люди могут задавать себе вопрос: "А кто я вне их?" В попытке ответить на этот вопрос они иногда ищут внешних романтических опытов».
Самосаботаж, когда человек думает, что не достоин счастья
Речь идет о внутренней неспособности позволить себе счастье. У некоторых людей есть убеждение, что они недостойны любви, их всегда бросят или стабильность - это иллюзия. В таких случаях измена становится формой самосаботажа.
«Бессознательно они создают ситуацию, которая подтверждает их страх: "Я не способен построить и сохранить хорошие отношения". Это болезненно, но часто - неосознанно», - добавил специалист.
Он говорит, что такое поведение может стать следствием болезненного прошлого опыта в отношениях и психологических травмам. Если человека недооценивали в прошлом, ему может казаться, что он не заслуживает быть счастливым и разрушать даже лучший для себя союз.
В дополнение, эксперт отмечает, что не каждая измена - это приговор отношениям или доказательство того, что один из партнеров «плохой». Часто речь идет о психологических травмах из прошлого. Понимая и поддерживая своего партнера, можно преодолеть кризис и даже избежать измен.
«Иногда путь к пониманию себя проходит через ошибки. Важно уметь слышать, о чем нам сигнализируют», - подытожил Треверс.