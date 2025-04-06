Психолог назвал четыре причины, почему даже в здоровых отношениях бывают измены

Потеря идентичности и желание восстановить индивидуальность

В длительных отношениях часто возникает эффект «слияния»: рутины партнеров переплетаются, появляется общий круг знакомств, одинаковые привычки, общая профессия или цели. Это может быть удобно и гармонично, но в то же время иногда это пугает тех, кто ценит собственную идентичность.

Треверс указывает, что измена может быть не об отсутствии любви, а о стремлении вернуть себе ощущение собственной уникальности, самореализации и независимости. Он объяснил: «По мере того, как отношения становятся все более интегрированными, люди могут задавать себе вопрос: "А кто я вне их?" В попытке ответить на этот вопрос они иногда ищут внешних романтических опытов».

Самосаботаж, когда человек думает, что не достоин счастья

Речь идет о внутренней неспособности позволить себе счастье. У некоторых людей есть убеждение, что они недостойны любви, их всегда бросят или стабильность - это иллюзия. В таких случаях измена становится формой самосаботажа.

«Бессознательно они создают ситуацию, которая подтверждает их страх: "Я не способен построить и сохранить хорошие отношения". Это болезненно, но часто - неосознанно», - добавил специалист.

Он говорит, что такое поведение может стать следствием болезненного прошлого опыта в отношениях и психологических травмам. Если человека недооценивали в прошлом, ему может казаться, что он не заслуживает быть счастливым и разрушать даже лучший для себя союз.

В дополнение, эксперт отмечает, что не каждая измена - это приговор отношениям или доказательство того, что один из партнеров «плохой». Часто речь идет о психологических травмах из прошлого. Понимая и поддерживая своего партнера, можно преодолеть кризис и даже избежать измен.