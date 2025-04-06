Чарующие курорты по системе «все включено» – куда поехать в 2025​

Опытные путешественники заранее покупают путевку на курорт, который обслуживает туристов по системе «все включено». Тогда не приходится волноваться за непредсказуемые финансовые расходы на питание или развлечения в отеле. И если вы уже устали от таких направлений, как Турция и Египет, то откройте для себя это живописное место.
Экзотический Тунис, расположенный в Северной Африке, станет неплохим вариантом для путешественников, которые хотят увидеть мир и насладиться красотой незнакомой культуры. Тунис расположен на побережье Средиземного моря, пишет НовиниLive.
Отдыхающих ждет теплое море и мягкий климат. Пляжный сезон длится с мая по октябрь, поэтому времени на отпуск достаточно. Туристы отмечают чистые пляжи, лазурную воду и комфортную температуру воздуха. Также можно отвлечься от моря, посетив пустыню, римские руины или арабские базары.
Хорошая новость в том, что цены в отелях по системе «все включено» ниже, чем на многих курортах Европы. Благодаря выгодным турпакетам можно даже сэкономить. Среди популярных локаций для летнего отдыха такие:
- Хаммамет - люксовый курорт со множеством пляжей, развитой инфраструктурой и активной ночной жизнью.
- Сусс - портовый город, популярный среди молодежи и богатый историческими памятниками.
- Джерба - островной курорт с белоснежными пляжами и местным колоритом.