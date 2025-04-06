Утренняя рутина принцессы Кейт: пять полезных привычек

Энн Симмонс, которая проработала королевской уборщицей более 12 лет, недавно раскрыла утренние привычки принцессы Кейт, пишет ТСН.
«Она невероятно организована. Никакого хаоса, никакой перегрузки роскошью - просто несколько тщательно выбранных шагов, которым она явно доверяет», - рассказала Энн изданию Edit Suits.
Холодная вода, чтобы проснуться
Кейт начинает свой день с умывания лица холодной водой. «Холодная вода может помочь уменьшить утреннюю отечность и стимулировать кровообращение. Она придает коже свежий вид».
Уход за волосами
«На волосы принцесса наносит органическое аргановое масло холодного отжима от The Ordinary. Масло арганы богато витамином Е и незаменимыми жирными кислотами. Оно помогает бороться с пушистостью, защищает от термической укладки и придает естественный блеск. Это фантастическое средство для здоровья волос».
Легкий увлажняющий крем
Несмотря на доступ к самым роскошным продуктам в мире, Кейт, как сообщается, предпочитает простой белый тюбик увлажняющего крема без отдушек.
Правило «Нет телефона»
Удивительно, но один из самых больших секретов красоты Кейт не имеет ничего общего с уходом за кожей. Каждое утро принцесса Уэльская уделяет себе пять минут, просто сидя у окна с чашкой чая и не отвлекаясь ни на что. Никакого телефона, просто тишина.
Быстрый и естественный макияж
Фирменный макияж Кейт «едва заметный» не просто непринужденный. Она наносит на лицо только консилер, может быть, немного румян, бальзам для губ. Меньше макияжа позволяет коже дышать и уменьшает закупорку пор.
Утренняя рутина Кейт показывает, что для того, чтобы выглядеть хорошо, не нужны излишества, а важна последовательность и самая обыкновенная рутина.