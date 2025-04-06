Туристический эксперт: бегите из отеля, если заметили в нем это

Туристический эксперт Колин Пирсон составил некий список «красных флагов», или «тревожных звоночков», на которые стоит обращать внимание, выбирая отель. Так вы можете избежать значительной опасности. Итак вот несколько мелочей, на которые стоит обратить внимание:

1. Отсутствие надежных замков на дверях и окнах.

Комната, которая не запирается должным образом, представляет серьезную угрозу безопасности.

2. Плохое освещение коридоров и холла.

Тусклое освещение мест общего пользования может сделать гостей отеля более уязвимыми к угрозам безопасности, особенно ночью. Кроме того, плохое освещение может означать, что отель так же небрежно относится к комфорту и безопасности гостей и в других аспектах.

3. Отсутствие охраны и персонала у стойки регистрации.

Признаком хорошего отеля является круглосуточно работающая стойка регистрации. Это ключевой способ контролировать, чтобы во внутренние помещения отеля мог попасть только клиент.

4. Номер комнаты клиента громко объявляют при передаче ключей.

Хотя это может показаться незначительной проблемой, объявление номера вашей комнаты вслух может поставить вас в опасность. Хороший отель напишет номер вашей комнаты на карточке, или по крайней мере он будет назван так, чтобы посторонние не услышали.

5. Отсутствие дополнительного замка и глазка на двери.

В действительно хорошем отеле клиент всегда имеет возможность закрыть дверь на дополнительный замок, который открывается только изнутри.

6. Доступ персонала в комнату.