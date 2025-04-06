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КТО ИХ КУПИТ? В Сети раскритиковали вьетнамки, которые сестры Олсен продают по невероятной цене

Мэри-Кейт и Эшли Олсен.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Фото: Scanpix/AP

Бренд The Row, основанный стильными сестрами Олсен, недавно представил резиновые шлепанцы за 690 долларов. Эта обувь вызвала жаркую дискуссию среди модников.

Хотя вьетнамки всегда были спорным выбором в образах, именно цена этой конкретной пары обуви - с простой резиновой подошвой и хлопковыми ремешками - вызвала жаркое обсуждение. «The Row совсем с ума сошли, если продают резиновые шлепанцы за 690 долларов, - пожаловался один из пользователей TikTok, имея в виду модель Dune Classic Sandal от Мэри-Кейт и Эшли Олсен. - Даже не представляю, кто их может купить».

@momthemeatloafff #therow #therowereview #fashiontiktok ♬ original sound - Momthemeatloaff*k
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