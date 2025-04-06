КТО ИХ КУПИТ? В Сети раскритиковали вьетнамки, которые сестры Олсен продают по невероятной цене

Хотя вьетнамки всегда были спорным выбором в образах, именно цена этой конкретной пары обуви - с простой резиновой подошвой и хлопковыми ремешками - вызвала жаркое обсуждение. «The Row совсем с ума сошли, если продают резиновые шлепанцы за 690 долларов, - пожаловался один из пользователей TikTok, имея в виду модель Dune Classic Sandal от Мэри-Кейт и Эшли Олсен. - Даже не представляю, кто их может купить».