ВИДЕО Победители Евровидения Nemo отметили своих фаворитов песенного конкурса 2025 года

Известные швейцарские артисты Nemo, в прошлом году получившые хрустальный микрофон Евровидения, прокомментировали песню украинской группы Ziferblat, которая в этому году примет участие в конкурсе. Музыканты в восторге от композиции, пишет НовиниLive.
Артистам понравилась конкурсная песня Ziferblat Bird of Pray. «Я люблю вашу песню и желаю вам хорошо провести время на Евровидении. Наверное, скоро увидимся», - сказали Nemo. Видео было опубликовано в телеграм-канале Ziferblat.
Nemo во время прошлогоднего конкурса подружились с представительницами Украины, певицами Alyona Alyona и Jerry Heil. Артисты даже создали свой кавер на их песню Teresa & Maria.
Nemo - небинарная личность и хотят, чтобы к ним обращались с использованием местоимений «они» и «мы», поскольку не ассоциируют себя ни с одним полом.
Напомним, уже 17 мая на главной музыкальной сцене в швейцарском городе Базеле выберут победителя Евровидения-2025.