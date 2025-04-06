ВИДЕО Победители Евровидения Nemo отметили своих фаворитов песенного конкурса 2025 года

Артистам понравилась конкурсная песня Ziferblat Bird of Pray. «Я люблю вашу песню и желаю вам хорошо провести время на Евровидении. Наверное, скоро увидимся», - сказали Nemo. Видео было опубликовано в телеграм-канале Ziferblat.

Nemo во время прошлогоднего конкурса подружились с представительницами Украины, певицами Alyona Alyona и Jerry Heil. Артисты даже создали свой кавер на их песню Teresa & Maria.

Nemo - небинарная личность и хотят, чтобы к ним обращались с использованием местоимений «они» и «мы», поскольку не ассоциируют себя ни с одним полом.