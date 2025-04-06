Рестораны Мишлен, где можно пообедать менее чем за 60 евро

За сорок евро в Kitchen подают «бизнес-ланч» со среды по пятницу. Он включает закуску и первое блюдо, а также кофе. Это ограниченное более дешевое меню меняется ежедневно, но еда «креативная» и «сезонная», согласно гиду Мишлен. В меню вы можете найти такие изысканные блюда, как фаршированные равиоли, луковое консоме с укропом и шоколадное суфле с сорбетом из апельсина и какао-бобов в меню.

6. Испания (Барселона) - Hofmann

За 56 евро в Hofmann вы можете выбрать сытно пообедать. В качестве закусок предлагается спаржа с голландским соусом из красного апельсина, бисквит с маслом нуазет и хрустящий дикий рис. В качестве основных блюд предлагаются различные рыбные блюда, а также лопатка ягненка, подаваемая с фалафелем, цацики и жареным перцем. Десерты ключают сыры Бри-де-Мо с японским чизкейком, вафлями и грушевым мороженым. В стоимость даже включен бокал вина.

7. Китай (Шанхай) - Phénix

Ресторан сохраняет свою звезду Мишлен в течение девяти лет с 2017 года. Хотя в в заведении готовят из местных продуктов, в меню есть французские блюда, такие как хрустящие лягушачьи лапки, фуа-гра и крем-брюле. Это неудивительно, учитывая, что руководит всем парижский шеф-повар Уго Ринальдо. Стоимость трех блюд с понедельника по пятницу составляет 50 евро, и вы сами выбираете их.

8. Мексика (Мехико) - Taquería El Califa de León

Taquería El Califa de León - это не типичное место для изысканной кухни: внутри даже нет мест для сидения. Это был первый тако-ларек, получивший звезду Мишлен. В меню всего четыре тако, все менее чем по шесть евро каждый, но именно тако Gaonera гид Мишлен назвал «исключительным». Тонко нарезанная начинка из говяжьего филе приправлена ​​только солью и соком лайма, а сверху подается два домашних соуса сальса.

9. США (Вашингтон, округ Колумбия) - Tail Up Goat