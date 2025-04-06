Рестораны Мишлен, где можно пообедать менее чем за 60 евро

Ужин за границей часто может обойтись в кругленькую сумму, особенно если вы хотите поесть в лучших ресторанах мира. Однако, как утверждает портал which.co.uk, даже в отмеченных звездами Мишлен заведениях можно побаловать себя трехразовым питанием менее чем за 60 евро на человека.
Больше всего таких ресторанов в Европе, зато в Мехико есть киоск, который получил звезду Мишлен в прошлом году, с тако всего за шесть евро, пишет УНИАН.
Недорогие рестораны со звездами Мишлен:
1. Бельгия, Намюр - Attablez-Vous
Гид Мишлен отмечает «внимательное обслуживание» и «знающего сомелье, который получает удовольствие от предложения необычных вин». А комплексный обед из трех блюд по будням обойдется вам всего в 55 евро.
2. Франция, Париж - Anona
Обеденное меню, доступное со вторника по пятницу с 12:00 до 14:15 и в которое входит три блюда, стоит 49 евро. Единственный недостаток - вы не можете выбирать из меню - шеф-повар Тибо Спивак примет решение за вас. Спивак работал на нескольких кухнях, отмеченных звездами Мишлен, и, согласно гиду, его блюда - это «гастрономическое удовольствие».
3. Франция, Париж - Auguste
Чтобы недорого пообедать в этом элегантном и уютном ресторане, вам придется прийти на обед в будний день и выбрать меню за 47 евро. На каждое блюдо предлагается один выбор - вы можете доплатить 22 евро за блюдо дня.
4. Италия (Милан) - Horto
Зайдите сюда, чтобы попробовать обеденное меню, доступное с понедельника по пятницу, и выберите минимум два блюда стоимостью от 53 до 60 евро. Независимо от того, решите ли вы поесть за столиком в помещении или на террасе, вы сможете полюбоваться видом на город, включая Дуомо и замок Сфорца.
5. Италия (Комо) - Kitchen
За сорок евро в Kitchen подают «бизнес-ланч» со среды по пятницу. Он включает закуску и первое блюдо, а также кофе. Это ограниченное более дешевое меню меняется ежедневно, но еда «креативная» и «сезонная», согласно гиду Мишлен. В меню вы можете найти такие изысканные блюда, как фаршированные равиоли, луковое консоме с укропом и шоколадное суфле с сорбетом из апельсина и какао-бобов в меню.
6. Испания (Барселона) - Hofmann
За 56 евро в Hofmann вы можете выбрать сытно пообедать. В качестве закусок предлагается спаржа с голландским соусом из красного апельсина, бисквит с маслом нуазет и хрустящий дикий рис. В качестве основных блюд предлагаются различные рыбные блюда, а также лопатка ягненка, подаваемая с фалафелем, цацики и жареным перцем. Десерты ключают сыры Бри-де-Мо с японским чизкейком, вафлями и грушевым мороженым. В стоимость даже включен бокал вина.
7. Китай (Шанхай) - Phénix
Ресторан сохраняет свою звезду Мишлен в течение девяти лет с 2017 года. Хотя в в заведении готовят из местных продуктов, в меню есть французские блюда, такие как хрустящие лягушачьи лапки, фуа-гра и крем-брюле. Это неудивительно, учитывая, что руководит всем парижский шеф-повар Уго Ринальдо. Стоимость трех блюд с понедельника по пятницу составляет 50 евро, и вы сами выбираете их.
8. Мексика (Мехико) - Taquería El Califa de León
Taquería El Califa de León - это не типичное место для изысканной кухни: внутри даже нет мест для сидения. Это был первый тако-ларек, получивший звезду Мишлен. В меню всего четыре тако, все менее чем по шесть евро каждый, но именно тако Gaonera гид Мишлен назвал «исключительным». Тонко нарезанная начинка из говяжьего филе приправлена только солью и соком лайма, а сверху подается два домашних соуса сальса.
9. США (Вашингтон, округ Колумбия) - Tail Up Goat
Чтобы пообедать менее чем за 60 евро, выберите меню à la carte. Вы можете заказать закуску, основное блюдо и десерт в рамках этого бюджета — или просто превысить бюджет, если выберете более изысканные варианты, например, рыбу-меч с шафраном и ванильным рисом Carolina Gold, зелеными оливками и цитрусовыми.