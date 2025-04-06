Истинная причина, по которой Карл III и Кейт Миддлтон не раскрывают детали своих диагнозов

В феврале 2024 года король Карл III сообщил, что у него диагностировали рак, подчеркнув, что это не рак предстательной железы. По словам инсайдеров дворца, решение короля не уточнять тип рака было осознанным шагом. Журнал People объяснил, что король хотел обратиться ко всем, кто сталкивается с этим тяжелым заболеванием, а не сосредотачиваться только на определенной локализации рака.​