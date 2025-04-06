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Истинная причина, по которой Карл III и Кейт Миддлтон не раскрывают детали своих диагнозов

Перевод: Седа Дунгурова
Кейт Миддлтон, принц Уильям, королева Камилла и король Карл III.
Кейт Миддлтон, принц Уильям, королева Камилла и король Карл III. Фото: Chris Jackson / POOL / AFP / Scanpix

Король Великобритании Карл III и принцесса Уэльская Кэтрин решили не разглашать подробности своих диагнозов, что вызвало у общественности некоторые вопросы и даже спекуляции. Причина же сокрытия информации может быть проще и логичнее, чем кажется на первый взгляд. 

В феврале 2024 года король Карл III сообщил, что у него диагностировали рак, подчеркнув, что это не рак предстательной железы. По словам инсайдеров дворца, решение короля не уточнять тип рака было осознанным шагом. Журнал People объяснил, что король хотел обратиться ко всем, кто сталкивается с этим тяжелым заболеванием, а не сосредотачиваться только на определенной локализации рака.​

У принцессы Уэльской также был диагностирован рак, и она начала курс химиотерапии. Миддлтон тоже решила не раскрывать детали диагноза, что может свидетельствовать о схожей причине - повысить общую осведомленность о воздействии рака и поддержать всех, кого он коснулся.​

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