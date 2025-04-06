Баснословная сумма: стало известно, сколько стоит самый дорогой в мире перелет

Более того, в цену входит личный дворецкий, который будет отвечать за удобства и любые прихоти пассажиров.

«Путешественники могут насладиться уединением и комфортом, обычно доступным только элите. Представьте себе, что вам подают шампанское, пока вы отдыхаете в собственной гостиной на небесах, или вы наслаждаетесь кулинарными изысками, приготовленными шеф-поварами мирового класса», - пишут журналисты.

Уточняется, что стоимость билета отображает внимание авиакомпании ко всем деталям перелета со всеми удобствами и их обилию. Пассажиры могут получить все права эксклюзивности: от приоритетной посадки до доступа в элитные залы ожидания.