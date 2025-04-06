Баснословная сумма: стало известно, сколько стоит самый дорогой в мире перелет

По данным Daily Express, трехкомнатный люкс с гостиной, спальней и ванной комнатой на Airbus A380 авиакомпании Etihad Airways стоит более 60 тысяч евро.
Более того, в цену входит личный дворецкий, который будет отвечать за удобства и любые прихоти пассажиров.
«Путешественники могут насладиться уединением и комфортом, обычно доступным только элите. Представьте себе, что вам подают шампанское, пока вы отдыхаете в собственной гостиной на небесах, или вы наслаждаетесь кулинарными изысками, приготовленными шеф-поварами мирового класса», - пишут журналисты.
Уточняется, что стоимость билета отображает внимание авиакомпании ко всем деталям перелета со всеми удобствами и их обилию. Пассажиры могут получить все права эксклюзивности: от приоритетной посадки до доступа в элитные залы ожидания.
«Привлекательность The Residence заключается в его эксклюзивности, ведь он рассчитан на тех, кому нужен не просто билет, а возможность укрыться от реальности», - добавили в издании.