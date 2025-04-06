67-летнего Дольфа Лундгрена засняли на пляже с молодой женой – ровесницей его дочери

Звезда боевиков Дольф Лундгрен хоть и женился почти два года назад, а все еще удивляет общественность выходами с молодой женой. На днях 67-летний актер повился на пляже в Майами в компании 28-летней жены Эммы Крокдал - ровесницы его старшей дочери Иды, и папарацци поспешили воспользоваться шансом.​