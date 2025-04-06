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67-летнего Дольфа Лундгрена засняли на пляже с молодой женой – ровесницей его дочери

Дольф Лундгрен.
Дольф Лундгрен. Фото: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix

Звезда боевиков Дольф Лундгрен хоть и женился почти два года назад, а все еще удивляет общественность выходами с молодой женой. На днях 67-летний актер повился на пляже в Майами в компании 28-летней жены Эммы Крокдал - ровесницы его старшей дочери Иды, и папарацци поспешили воспользоваться шансом.​

Как пишет Daily Mail, опубликовавшее снимки, пара некоторое время прогуливалась по пляжу, а затем расположилась на шезлонгах. Британское издание обратило внимание не только на отличную физическую форму пары, но и на кинезиологический тейп, обмотанный вокруг обеих щиколоток Лундгрена. Не исключено, что актер получил небольшое растяжение.

Смотрите фото здесь!

К слову, Лундгрен и Крокдал не скрываются от фотграфов и регулярно вместе выходят в свет. Одно из последних мероприятий, которое пара посетила вместе - ежегодный Фестиваль итальянского кино в Лос-Анджелесе в феврале этого года.

Ранее Дольф Лундгрен признался, что врачи диагностировали у него тяжелое заболевание. Однако актер намерен бороться за свое здоровье.

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