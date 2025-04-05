Женщина, которая десять лет назад полностью отказалась от денег: вот что значит настоящее богатство

Кажется, что жить без какого-либо дохода - невозможно и страшно? 56-летняя Джо Немет в 2015 году кардинально изменила свою жизнь, полностью отказавшись от денег. У нее нет зарплаты, сбережений и машины, но она утверждает, что живет лучше, чем когда-либо прежде. Женщина, живущая без денег, рассказывает, как отказ от покупок и потребления изменил ее существование.
Джо решила окончательно отказаться от денег, разочаровавшись в экономической системе и стремясь жить как можно более устойчиво. «Речь не столько об отказе от денег, сколько о сокращении потребления и использования ресурсов», - поясняет она.