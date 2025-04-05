На мероприятие поступили в продажу билеты по двойной цене: «Актеры часами учат тексты наизусть, а что делают они?»

В пятницу, 4 апреля, в концертном доме Alexela состоялось мероприятие Salajutud, который вели блогеры Mallukas и Кристина Пяртельпоэг. В конце мероприятия женщины сообщили, что в конце года состоится еще один такой вечер в концертном зале. «Цена - просто шутка. Последний раз я провела в театре три часа за 25 евро», - написала в редакцию женщина, пораженная стоимостью билетов на мероприятие.