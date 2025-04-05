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На мероприятие поступили в продажу билеты по двойной цене: «Актеры часами учат тексты наизусть, а что делают они?»

Блогеры Mallukas и Кристина Пяртельпоег.
Блогеры Mallukas и Кристина Пяртельпоег. Фото: Madis Veltman

В пятницу, 4 апреля, в концертном доме Alexela состоялось мероприятие Salajutud, который вели блогеры Mallukas и Кристина Пяртельпоэг. В конце мероприятия женщины сообщили, что в конце года состоится еще один такой вечер в концертном зале. «Цена - просто шутка. Последний раз я провела в театре три часа за 25 евро», - написала в редакцию женщина, пораженная стоимостью билетов на мероприятие.

Вечером в пятницу на встречу с блогерами Mallukas и Кристиной Пяртельпоэг в концертном зале Alexela собралось 1800 зрителей.

Salajutud - это подкаст, в котором каждую неделю можно услышать истории Кристины Пяртельпоэг и Марианн Трейманн (Mallukas), ранее скрытые от широкой публики. Кроме того, ведущие делятся историями, присланными их подписчиками.

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