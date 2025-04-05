Очередной кандидат в мужья? Скандальная светская львица якобы целовалась в баре с сыном известного бизнесмена

Всего несколько дней назад Бригитте плакала в соцсетях, что ее сердце снова разбито. Она находилась со своим бывшим партнером, Северинасом Якубаускасом, на Бали, где, по всей видимости, окончательно разошлись.

Тема стала достоянием общественности после того, как Северинас Якубаускас опубликовал в Instagram фото трогательного прощального письма от Бригитте, что сильно ее задело. «Ты пишешь кому-то красивое письмо, благодаришь за прекрасное время и опыт, а потом видишь, что это выкладывают на всеобщее обозрение. Кому я вообще теперь могу доверять в Эстонии?» - сказала она сквозь слезы.