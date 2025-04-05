Очередной кандидат в мужья? Скандальная светская львица якобы целовалась в баре с сыном известного бизнесмена

Недавно сообщившая о расставании Бригитте Сюзанне Хунт времени зря не теряет. Пропагандирующая здоровый образ жизни девушка вчера, по слухам, провела вечер в весьма игривом настроении в объятиях сына известного бизнесмена в баре Manna La Roosa. «Сидели там, держались за руки и целовались», - говорится в анонимном сообщении, поступившем в редакцию.
Всего несколько дней назад Бригитте плакала в соцсетях, что ее сердце снова разбито. Она находилась со своим бывшим партнером, Северинасом Якубаускасом, на Бали, где, по всей видимости, окончательно разошлись.