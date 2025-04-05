«Мисс Европа»​ погибла под колесами автомобиля в Турции

Отмечается, что 27-летняя девушка была в состоянии алкогольного опьянения. Накануне трагедии она посетила развлекательное заведение. После вечеринки Гюлер села за руль автомобиля, после чего ее остановила полиция.

«Во время проверки было установлено, что Эрдоган была пьяной. Она бросила машину и убежала», - рассказывают правоохранители.

Но во время бегства модель упала на дорогу с эстакады и попала под колеса автомобиля. Она получила тяжелые травмы, которые не были совместимы с жизнью.

«На место происшествия сразу же вызвали несколько скорых, однако в ходе расследования было установлено, что Гюлер Эрдоган погибла», - отмечают правоохранители.