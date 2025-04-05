«Пытаюсь выбраться из ямы»: Барак Обама сделал поразительное признание о браке

«У меня был глубокий кризис в отношениях с женой», - сказал 63-летний Барак президенту колледжа Гамильтона Стивену Тепперу, пишет Page Six.

«Поэтому я пытаюсь выбраться из этой ямы, время от времени занимаясь чем-то веселым», - говорит он.

Бывший президент Соединенных Штатов ранее предполагал, что его два срока подряд на посту с 2009 по 2017 год сказались на его отношениях с бывшей первой леди.

«Позвольте мне сказать следующее: это, безусловно, помогает быть вне Белого дома и проводить с ней немного больше времени», - сказал Барак в интервью в мае 2023 года, обязательно похвалив Мишель за то, что она «прощает» его недостатки.

Что касается 61-летней женщины, то в декабре 2022 года она призналась, что «не могла выносить» своего мужа целое десятилетие, когда их дочери - Малия, 26 лет, и Саша, 23 года - «были маленькими», отметив, что она «не ехидничает, говоря это».

В апреле 2023 года она поделилась на встрече, что открыто говорит о своем партнерстве, «потому что брак - это тяжело, и многие молодые люди отказываются от брака из-за вещей, которые являются лишь частью обязательств».