ГОРОСКОП НА 6 АПРЕЛЯ Тельцам нужно сосредоточиться на работе, а у Весов будет неплохой день

Достаточно гармоничный и спокойный день, который не принесет новых проблем и трудностей, а со старыми позволит справиться в спокойном и комфортном ритме. Этот день подходит для налаживания деловых и личных отношений, решения любых эмоциональных проблем. Даже самым импульсивным натурам сегодня свойственна сдержанность, способность рассуждать логически и спокойно воспринимать критику, пишет Дворец.
Однако от иронических и язвительных замечаний лучше воздержаться, не стоит и вспоминать о печальных событиях давно минувших дней.
Поддержка и одобрение членов семьи помогут вернуть уверенность в себе тем, кто пережил период неудач и был готов считать себя жертвой неблагоприятного стечения обстоятельств. Можно устраивать торжества и праздники для близких людей. Очень удачными будут празднования юбилеев, годовщин свадьбы.
Овен
Большую часть дня Овны будут чувствовать себя неуютно: отношения с окружающими становятся все более сложными, да и в собственных желаниях не так-то просто разобраться. Очень важно постоянство в целях и намерениях - оно не только будет способствовать скорейшему достижению успеха, но и поможет вам заслужить уважение влиятельных особ, заручиться поддержкой руководства, найти единомышленников.
Приходится смириться с тем, что сегодня не только вы будете принимать важные решения. Поверьте, нет ничего сложного в том, чтобы переложить часть ответственности за происходящее на плечи окружающих. Новые романтические увлечения маловероятны, знакомства нежелательны – вы рискуете оказаться в плену разрушающих личность отношений.
Телец
Сосредоточьтесь на работе: вероятность ошибок велика, а последствия они могут иметь отнюдь не самые приятные. Сейчас не стоит начинать трудиться над новыми проектами, вступать на доселе неизведанные тропы. Верность традициям, умение пользоваться чужим опытом и отличать хорошие советы от плохих – это те свойственные вам качества, которые сегодня будут весьма полезны. Деньги следует вкладывать в долгосрочные проекты; если вы делаете покупки – отдайте предпочтение вещам, которые нескоро устареют.
Избежать конфликтов и серьезных проблем в романтических отношениях помогут сдержанность и здравый смысл. Логика ваших поступков не всегда очевидна окружающим – не жалейте времени на объяснения, недомолвки не приведут ни к чему хорошему.
Близнецы
Прекрасный день для общения и налаживания отношений. Ваше обаяние безгранично, можно находить новых друзей и деловых партнеров, не прикладывая для этого особых усилий. Появляется возможность решить профессиональные проблемы и даже подняться по карьерной лестнице; для реализации особенно честолюбивых планов потребуется завидное терпение, поскольку преграды на вашем пути все же возникнут.
Неожиданно серьезными могут оказаться проблемы в семье: близкие ждут от вас многого, не принимая во внимание тот факт, что ваши возможности ограничены. Некоторым представителям знака придется отказаться от своих планов, чтобы оказать помощь родственникам или заняться не слишком приятным, но очень полезным делом.
Рак
День высокого жизненного потенциала, легкости в общении и всяческих удач. От вас же требуется одно – настроиться на серьезный лад и поработать на совесть, если в этом возникнет необходимость. Действительно значительные результаты могут быть достигнуты теми, кто готов проявить инициативу, внести смелые идеи, взять на себя ответственность за реализацию важных проектов. Поддержку влиятельных особы вы найдете легко, и в деловых переговорах преуспеете, но настоящая помощь будет получена уже после того, как вы преодолеете наиболее серьезные преграды.
В личной жизни ситуация складывается спокойная и комфортная, и это не может не радовать. Правда, перемены, о которых вы давно втайне мечтаете, заставляют себя ждать – но только от вас зависит, насколько быстро мечты воплотятся в реальность.
Лев
Возможны серьезные профессиональные трудности. Откладывается решение важных вопросов, дела идут не так хорошо, как вы рассчитывали. Самое время проявить гибкость и заняться поиском помощников и единомышленников. Разумеется, вы в силах справиться с ситуацией и самостоятельно – но стоит ли заставлять себя заниматься утомительной и малоинтересной работой, которую можно поручить кому-то другому? Расходы будут весьма значительными, если вы не удержитесь от спонтанных покупок и сомнительных инвестиций.
Постарайтесь больше времени провести с членами семьи: общение будет приятным и полезным для всех. Очень хороший день для посещения культурных мероприятий, а также активного отдыха. Однако компанию следует выбирать придирчиво – ищите тех, кто действительно разделяет ваши интересы.
Дева
День не самый легкий и удачный, однако и неразрешимых проблем не несущий. Ваши профессиональные успехи будут весьма скромными, зато удастся избежать ошибок, исправление которых отняло бы немало времени. Хорошо складываются отношения с коллегами и деловыми партнерами, а вот найти общий язык с влиятельными особами и представителями государственных органов вряд ли удастся.
Финансовые вопросы могут стать причиной серьезных разногласий в семье. Однако выход из ситуации, который удовлетворит все заинтересованные стороны, будет найден благодаря вашему умению оценить ситуацию здраво и хладнокровно, не давая воли эмоциям и сиюминутным желаниям. На поддержку любимого человека могут рассчитывать те, кто готов к уступкам и компромиссам.
Весы
Влияние позитивных тенденций очень сильно, день пройдет чрезвычайно удачно для всех, кто знает, чего хочет, и готов потрудиться ради достижения цели. Появляется возможность наладить контакты с влиятельными людьми, преодолеть разногласия с руководством и деловыми партнерами, значительно продвинуться вперед в осуществлении важных проектов благодаря своевременно полученной поддержке. Удачно пройдут семинары, конференции и презентации.
Растет интерес к учебе и творческим занятиям, представится хороший шанс для реализации собственного потенциала, раскрытия талантов и способностей. Романтические свидания оставят приятное впечатление, а у тех, кто не откажется от участия в светских мероприятиях, появится шанс завязать полезные знакомства.
Скорпион
Очень осторожно стоит вести себя с членами семьи – сегодня вы можете ранить их словом или причинить боль, не желая этого. Постарайтесь побольше времени провести дома, создать атмосферу дружелюбия и уюта, проявить внимание к близким; усилия не будут напрасны: отношения станут более теплыми, доверительными и ровными. У юных представителей знака будет возможность прекрасно отдохнуть, повеселиться в компании друзей или посетить запоминающееся развлекательное мероприятие.
С профессиональной точки зрения день тоже весьма неплох. Возможности, открывающиеся перед вами, не головокружительно широки, но благодаря врожденным талантам и своевременно посетившему вдохновению вы сможете использовать их в полной мере.
Стрелец
Неоднозначный день. Ситуация, вроде бы, складывается вполне благоприятная, но вот использовать все имеющиеся возможности никак не удается. Важно вовремя расставить приоритеты, чтобы не пришлось метаться из стороны в сторону, надеясь объять необъятное. Неплохой шанс преуспеть в работе есть у тех, чьи интересы лежат в области точных наук и высоких технологий. Если же ваша профессия требует общения с людьми – будьте настороже: сегодня придется иметь дело с корыстными и коварными особами.
Семейные дела наладятся во многом благодаря вашему внутреннему спокойствию и умению к любой ситуации относиться философски. Желательно не предпринимать поездок, в особенности – имеющих отношение к романтической сфере вашей жизни.
Козерог
Хороший день. Вероятен прогресс во многих важных делах, появится возможность решить давние проблемы, триумфально завершить работу над сложными проектами. Не стоит быть слишком требовательным к коллегам и деловым партнерам: им не так-то просто понять и правильно оценить те идеи, которые возникнут у вас сегодня. Будьте готовы взять на себя наиболее ответственные участки работы – лучше вас с поставленными задачами никто не справиться.
Семья станет для вас источником моральной поддержки и безграничного душевного тепла. Советы старших родственников помогут вам избежать ошибок личного характера, удержаться от ошибок и высказываний, которые не приведут ни к чему хорошему.
Водолей
Не самый удачный и легкий день. Добиться успехов в работе можно, но усилий для этого придется приложить немало. Не боясь трудностей и проявляя целеустремленность, граничащую с упрямством, вы сможете преодолеть любые преграды. Отношения с коллегами и руководством улучшаются постепенно, и не последнюю роль в этом играет ваша способность спокойно принимать критику, не обижаться на замечания в свой адрес.
Сохранение гармонии в личной жизни – одна из самых сложных задач, стоящих сегодня перед вами. Складывается ситуация, подчеркивающая не самые лучшие качества вашего любимого человека. Однако не спешите с суждениями: стоящие идеи посетят вас после того, как воцарится хотя бы относительное спокойствие.
Рыбы
Можно многое успеть, но есть опасность перепутать важные и второстепенные задачи, встать на ложную дорогу, ведущую к неудачам. Именно поэтому для вас сегодня особенно важны поддержка и советы опытных людей. Желательно также не нарушать традиций; здоровый консерватизм сегодня более уместен, чем безграничное и не всегда разумное новаторство. Потребуется всерьез отнестись и к решению финансовых вопросов: некоторые запланированные покупки придется признать несвоевременными.
Романтические отношения – еще одно «больное место» этого дня. Не так-то просто понять любимого человека, который неохотно делится с вами своими чувствами и переживаниями. Очень важно использовать все возможности для получения позитивных эмоций, отдыха. Оптимистический настрой – именно то, что вам нужно, чтобы привлечь удачу на свою сторону.