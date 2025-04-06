ГОРОСКОП НА 6 АПРЕЛЯ Тельцам нужно сосредоточиться на работе, а у Весов будет неплохой день

В личной жизни ситуация складывается спокойная и комфортная, и это не может не радовать. Правда, перемены, о которых вы давно втайне мечтаете, заставляют себя ждать – но только от вас зависит, насколько быстро мечты воплотятся в реальность.

Лев

Возможны серьезные профессиональные трудности. Откладывается решение важных вопросов, дела идут не так хорошо, как вы рассчитывали. Самое время проявить гибкость и заняться поиском помощников и единомышленников. Разумеется, вы в силах справиться с ситуацией и самостоятельно – но стоит ли заставлять себя заниматься утомительной и малоинтересной работой, которую можно поручить кому-то другому? Расходы будут весьма значительными, если вы не удержитесь от спонтанных покупок и сомнительных инвестиций.

Постарайтесь больше времени провести с членами семьи: общение будет приятным и полезным для всех. Очень хороший день для посещения культурных мероприятий, а также активного отдыха. Однако компанию следует выбирать придирчиво – ищите тех, кто действительно разделяет ваши интересы.

Дева

День не самый легкий и удачный, однако и неразрешимых проблем не несущий. Ваши профессиональные успехи будут весьма скромными, зато удастся избежать ошибок, исправление которых отняло бы немало времени. Хорошо складываются отношения с коллегами и деловыми партнерами, а вот найти общий язык с влиятельными особами и представителями государственных органов вряд ли удастся.