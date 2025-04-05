Назван самый опасный момент во время перелета

«Снижение и посадка - это самое опасное и действительно критическое время», - пояснила она.

По словам эксперта, больше всего происшествий и авиакатастроф происходит именно во время снижения и захода на посадку. Пилотам приходится следить за множеством факторов: за управлением, корректировкой скорости и высоты, выравниванием по взлетно-посадочной полосе. И все это происходит на фоне непредсказуемых погодных условий.

Отмечено, что даже небольшие просчеты или задержки могут иметь серьезные последствия. «Снижение и посадка - это сложные процессы. Все должно быть идеально выверено», - сообщила эксперт.