Можно ли есть пророщенный картофель: врачи предупредили о неприятных последствиях

Сертифицированный диетолог Лорен Харрис-Пинкус объясняет: «​Картофель содержит два вида гликоалкалоидов, оба из которых являются натуральными токсинами, называемыми соланином и чаконином, и хотя весь картофель содержит эти гликоалкалоиды, их концентрация выше всего в глазках, зеленой кожуре и образующихся ростках».

Зеленый оттенок на самом деле обусловлен хлорофиллом, который не токсичен, но его зеленый цвет является хорошим признаком того, что концентрация гликоалкалоидов избыточна и что вам следует выбросить картофель.

По словам Эндрю Столбаха, доктора медицины, токсиколога и врача неотложной помощи, гликоалкалоиды в проросшем картофеле могут вызывать некоторые довольно неприятные симптомы.

«Гликоалкалкоиды вызывают желудочно-кишечные расстройства - спазмы, диарею, тошноту и рвоту. - говорит Столбах, - Теоретически они приводят к снижению кровяного давления, лихорадке, неврологическим симптомам и даже смерти, но это случается чрезвычайно редко. Большинство людей просто испытают легкое желудочно-кишечное расстройство».

В то же время, согласно исследованию 2024 года, опубликованному в Journal of Experimental and Basic Medical Sciences, было несколько редких случаев смерти после употребления картофеля. Симптомы обычно проявляются в течение нескольких часов, но в некоторых случаях это может занять до дня. Как правило, отравление таким токсичным картофелем можно лечить дома.

Как снизить токсичность

Лучше всего выбросить картофель с зелеными пятнами или проросшими клубнями. Однако вы можете попробовать удалить их и продолжать готовить с остальной частью картофеля, хотя диетологи отмечают, что это не рекомендуется.

«Эти натуральные химикаты не удаляются при жарке, запекании, приготовлении в микроволновке или кипячении», - говорит Столбах. «Обрезка ростков и зеленой кожицы уменьшит, но не исключит воздействие».