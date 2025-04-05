Спустя две минуты после родов умерла блогер, годами лечившая бесплодие: подробности

Популярная в США блогер Хейли Окула, более известная как медсестра Хейли, умерла 29 марта - через две минуты после родов, сообщает The New York Post.
Причина смерти - эмболия амниотической жидкости, редкое, но смертельное осложнение, при котором частицы матки блокируют кровоток и вызывают аллергоподобную реакцию.
Сообщается, что когда малыш появился на свет, женщина вместе с супругом успела посмеяться над тем, какой он большой. Через считанные минуты сердце молодой матери остановилось.
Муж Хейли был с ней в тот момент. Мэттью рассказал, что малыша они назвали Крю. «Мы оба посмотрели на него, и в нем сразу проявился характер Хейли», - вспомнил он и добавил, что после этого мать и ребенок расстались.
Следом в палату зашел врач и сказал, что роженице делают массаж сердца после остановки. В процессе родов беды ничто не предвещало. «Никак не диагностируется, не лечится. Очень страшно думать, что кто-то еще может пройти через то, что переживаю я», - поделился Мэттью.
После трагедии мужчина опубликовал в микроблоге видео с их свадьбы. «Наш первый танец», - написал он. Известно, что Хейли несколько лет не могла забеременеть из-за общей генетической мутации.