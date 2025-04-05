Спустя две минуты после родов умерла блогер, годами лечившая бесплодие: подробности

Причина смерти - эмболия амниотической жидкости, редкое, но смертельное осложнение, при котором частицы матки блокируют кровоток и вызывают аллергоподобную реакцию.

Сообщается, что когда малыш появился на свет, женщина вместе с супругом успела посмеяться над тем, какой он большой. Через считанные минуты сердце молодой матери остановилось.

Муж Хейли был с ней в тот момент. Мэттью рассказал, что малыша они назвали Крю. «Мы оба посмотрели на него, и в нем сразу проявился характер Хейли», - вспомнил он и добавил, что после этого мать и ребенок расстались.

Следом в палату зашел врач и сказал, что роженице делают массаж сердца после остановки. В процессе родов беды ничто не предвещало. «Никак не диагностируется, не лечится. Очень страшно думать, что кто-то еще может пройти через то, что переживаю я», - поделился Мэттью.