Эпатажный стриптизер из Эстонии потратил в Париже огромную сумму: «Если уж путешествую, то с размахом!»

Марко Тасане , известный также как стриптизер Марко, уже давно развлекает публику своими странными, но забавными музыкальными клипами. В его репертуаре множество песен, среди которых самые популярные - Spordipäev и Kreeka jumalanna. Также он записывает веселые видеопоздравления с днем рождения.

Не секрет, что недавно отметивший свое 50-летие артист любит время от времени побаловать себя. Поэтому он решил совместить отдых, вечеринки и уход за собой в одном весеннем путешествии. Он отправился на два дня в Париж, где остановился в очень роскошном отеле Hotel Le Parisis: «Я взял люкс! Вид из окна был потрясающий, а две ночи обошлись в 1360 евро. Правда, парижане - очень шумные и везде курят - и сигареты, и коноплю».