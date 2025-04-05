Эпатажный стриптизер из Эстонии потратил в Париже огромную сумму: «Если уж путешествую, то с размахом!»

50-летний популярный стриптизер из Эстонии Марко Тасане устроил себе передышку и улетел на два дня в Париж, чтобы повеселиться. На месте он потратил весьма внушительную сумму. «Дни были насыщенные и гламурные», - признался он редакции.
Марко Тасане, известный также как стриптизер Марко, уже давно развлекает публику своими странными, но забавными музыкальными клипами. В его репертуаре множество песен, среди которых самые популярные - Spordipäev и Kreeka jumalanna. Также он записывает веселые видеопоздравления с днем рождения.