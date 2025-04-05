«Певческое поле не резиновое»: зарубежные артисты, чьи концерты собрали в Эстонии рекордное количество зрителей

Про жителей Эстонии смело можно сказать, что это народ, любящий концерты - выступления мировых звезд и известных групп редко страдают от нехватки интереса. Хотя по сравнению со многими соседними странами показатели посещаемости в Эстонии не кажутся очень высокими, с учетом численности нашего населения они все же значительны и привлекают зрителей также из-за рубежа. Какие концерты собрали рекордное количество зрителей?
За последние двадцать с лишним лет в Эстонии прошло множество крупных концертов, которые собрали внушительные толпы как местных, так и зарубежных поклонников. А выступление одной поп-звезды в 1997 году положило начало тому, что сегодня кажется само собой разумеющимся - системе продажи билетов.