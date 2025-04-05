Сб, 5.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Певческое поле не резиновое»: зарубежные артисты, чьи концерты собрали в Эстонии рекордное количество зрителей

Фото статьи
Фото: Dmitri Kotjuh, Lauri Laansalu, Postimees

Про жителей Эстонии смело можно сказать, что это народ, любящий концерты - выступления мировых звезд и известных групп редко страдают от нехватки интереса. Хотя по сравнению со многими соседними странами показатели посещаемости в Эстонии не кажутся очень высокими, с учетом численности нашего населения они все же значительны и привлекают зрителей также из-за рубежа. Какие концерты собрали рекордное количество зрителей?

За последние двадцать с лишним лет в Эстонии прошло множество крупных концертов, которые собрали внушительные толпы как местных, так и зарубежных поклонников. А выступление одной поп-звезды в 1997 году положило начало тому, что сегодня кажется само собой разумеющимся - системе продажи билетов.

Metallica

Комментарии

Ключевые слова

Наверх