«Певческое поле не резиновое»: зарубежные артисты, чьи концерты собрали в Эстонии рекордное количество зрителей

Про жителей Эстонии смело можно сказать, что это народ, любящий концерты - выступления мировых звезд и известных групп редко страдают от нехватки интереса. Хотя по сравнению со многими соседними странами показатели посещаемости в Эстонии не кажутся очень высокими, с учетом численности нашего населения они все же значительны и привлекают зрителей также из-за рубежа. Какие концерты собрали рекордное количество зрителей?