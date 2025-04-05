Умер Паша Техник – звезда российского андеграундного хип-хопа

После госпитализации Паши Техника его близкие пытались добиться, чтобы его перевезли в другую больницу с более качественным оборудованием, но медики отказывали в транспортировке из-за тяжелого состояния рэпера.

Чем известен Паша Техник

Паша Техник — один из самых известных представителей российского андеграундного хип-хопа. В начале 2000-х он стал одним из основателей группы Kunteynir, оказавшей впоследствии большое влияние на жанр. В 2008 году группа прекратила существование, потому что Паша Техник был осужден на пять лет по наркотической статье, но в 2013 году возобновила свою деятельность после его освобождения.

Помимо музыки он известен своим вызывающим поведением, связанным с употреблением различных психоактивных веществ. Рэпер регулярно появлялся в состоянии наркотического опьянения на различных видео-интервью, выкладывал в интернет видео с собой под воздействием различных веществ и открыто рассказывал о своей зависимости.

Ева Карицкая неоднократно отправляла мужа в рехабы. Летом 2023 года после семи месяцев реабилитации он дал интервью, в котором рассказал, что смог побороть зависимость, но потом он снова начал употреблять.

Как рассказывал сам Павел Ивлев, активная зависимость от наркотиков у него началась с 2013 года, после того как он вышел из колонии. В 2022 году рэпер уже впадал в кому из-за употребления наркотиков и был подключен к автомату ИВЛ. «Бутират, водка, трамал, ксанакс», — объяснял он причину комы в интервью.