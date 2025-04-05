Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 5-6 апреля

В субботу, 5 апреля, если верить звездам, важно отказаться от общения - причем не только с конкретными людьми, но и с миром в целом, и сосредоточиться на своем внутреннем состоянии. Это даст возможность, используя обострившиеся аналитические способности, подумать о сложившейся - как в жизни, так и в профессии - ситуации, и решить, каким образом можно исправить и улучшить ее.

Не менее важно в это время обратить внимание на свой сны - в них подсознание может поделиться с нами тайнами, которые оно скрывает, когда мы бодрствуем.

Воскресенье, 6 апреля, - один из самых сложных дней лунного календаря, когда опять-таки нужно свести общение с окружающими к минимуму, поскольку не только они могут повлиять на нас негативно, но и мы сами в состоянии «ответить» им аналогичным образом, что станет причиной проблем в отношениях. Лучше посвятить время хозяйственным хлопотам, тем более, что дома всегда есть чем заняться.

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