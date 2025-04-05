Известному юмористу предъявили обвинение в изнасиловании

Рассел Брэнд с микрофоном в руке. Фото: Jeff Spicer/Getty Images

Полиция предъявила Расселу Брэнду обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении четырех женщин в период с 1999-го по 2005 год. Внимание полиции к Брэнду привлекло расследование 2023 года, которое совместно провели газеты Times и Sunday Times и телеканал Channel 4.

Всего Скотленд-Ярд предъявил Брэнду обвинения по пяти пунктам. Актер обвиняется в изнасиловании в 1999 году в районе курортного города Борнмут на берегу Ла-Манша; трех случаях сексуализированного насилия в районе Вестминстера в 2001-м и 2004-2005 гг.; насильном оральном сексе в районе Вестминстера в 2004 году.

Полиция продолжает расследование.

Рассел Брэнд должен будет предстать перед судом 2 мая. Полиция предполагает, что сейчас актер находится в США. В таких ситуациях обычно обвинение пытается договориться о возвращении подозреваемого, однако если он отказывается сотрудничать, то речь может зайти об экстрадиции.

В расследовании Times, Sunday Times и телеканала Channel 4 речь шла о четырех эпизодах насилия в отношении женщин со стороны Рассела Брэнда в период с 2006 по 2013 годы. В редакции Times рассказали, что после публикации материала к ним поступили еще сообщения о других случаях насилия со стороны Рассела Брэнда.

Сам актер отрицал обвинения в свой адрес.