52-летний Эминем стал дедушкой: первое фото звездного внука

Фанаты 52-летнего Эминема, к счастью, уже свыклись с мыслью, что их кумир больше не так молод. В октябре рэпер выпустил клип на песню, посвященную дочери Хейли Джейд Скотт, где раскрыл, что скоро станет дедушкой. Считаные минуты назад звездная наследница сообщила, что вот уже как три недели мать.
Судя по подписи, ребёнок родился 14 марта. Кроме того, 29-летняя Хейли Джейд раскрыла имя сына и обрадовала поклонников отца. Девушка назвала малыша в честь знаменитого папы - Эллиот Маршалл. Публикация уже набрала под сотню тысяч лайков, а подписчики нашли сходства с ней и ее родителем.
Напомним, что Хейли Джейд вышла замуж в мае прошлого года. Ее избранником стал Эван Макклинток, студент Мичиганского университета, с которым Хейли Джейд познакомилась в 2016 году. Девушка публиковала трогательные кадры с их торжества и вывела поклонников на совершенно разные эмоции: одни плакали от умиления, другие были в ужасе от внешнего вида Эминема. Выглядел он ничуть не старше зятя!