52-летний Эминем стал дедушкой: первое фото звездного внука

Судя по подписи, ребёнок родился 14 марта. Кроме того, 29-летняя Хейли Джейд раскрыла имя сына и обрадовала поклонников отца. Девушка назвала малыша в честь знаменитого папы - Эллиот Маршалл. Публикация уже набрала под сотню тысяч лайков, а подписчики нашли сходства с ней и ее родителем.

Напомним, что Хейли Джейд вышла замуж в мае прошлого года. Ее избранником стал Эван Макклинток, студент Мичиганского университета, с которым Хейли Джейд познакомилась в 2016 году. Девушка публиковала трогательные кадры с их торжества и вывела поклонников на совершенно разные эмоции: одни плакали от умиления, другие были в ужасе от внешнего вида Эминема. Выглядел он ничуть не старше зятя!