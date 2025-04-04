«Он милый»​: Дженнифер Энистон впервые высказалась о Педро Паскале на фоне слухов об их романе

56-летняя Дженнифер опубликовала в Instagram мем с упоминанием Педро из журнала New Yorker. На рисунке изображен сеанс терапии, на котором врач говорит своему пациенту: «В этом нет ничего странного - в последнее время многие люди говорят, что их вера в человечество целиком и полностью зависит от того, настолько Педро Паскаль добр, каким кажется».

«​Могу подтвердить - он такой же милый, каким кажется», - написала Энистон под картинкой, добавив: «С днем рождения, ПП!».

В прошлом месяце Энистон и Паскаль спровоцировали волну разговоров в сети, появившись в компании друг друга. Актеры поужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, из-за чего возникли слухи об их романе. Однако в их окружении заявили, что актеров связывают лишь дружеские отношения.