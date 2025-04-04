Что будет, если лечь спать с мокрыми волосами: последствия могут напугать

Как утверждают специалисты из Happy Beds, теплая и влажная среда может стать идеальным местом для размножения клещей. Но это еще не все, что скрывается в изголовье кровати. Здесь также могут жить клопы и различные бактерии, пишет ТСН.
Компания провела опрос, показавший потрясающие результаты. 53 процента из всех опрошенных шокировали, что они никогда не чистят изголовье, а это значит, что большинство людей могут «делить» свою кровать с не очень приятными гостями.
Чтобы не размножать клещей и бактерий, старайтесь не ложиться спать с мокрыми волосами. Кроме того, специалисты напоминают, что стирать постельное белье нужно еженедельно.
Именно из-за размножения пылевых клещей эксперты советуют всегда тщательно высушивать волосы перед сном. Исследования показали, что именно из-за пылевых клещей в раннем возрасте (дети до года) появляются хрипы, а от 12 до 36 месяцев может даже развиться астма. Аллергия на клещей может стать причиной насморка и других неприятных симптомов, которые даже могут усугубить сон.
Изголовье кровати - идеальное место для размножения грибков и других бактерий. Если не чистить его регулярно, у вас может появиться раздражение кожи, которое впоследствии ухудшится и может даже стать причиной шелушения и растрескивания.
Чистить это место специалисты советуют с помощью насадки-щетки от пылесоса. Проведите ею по поверхности, не забывая обо всех углах и щелях. Делайте это всякий раз, когда убираете в спальной комнате.