Что будет, если лечь спать с мокрыми волосами: последствия могут напугать

Компания провела опрос, показавший потрясающие результаты. 53 процента из всех опрошенных шокировали, что они никогда не чистят изголовье, а это значит, что большинство людей могут «делить»​ свою кровать с не очень приятными гостями.

Чтобы не размножать клещей и бактерий, старайтесь не ложиться спать с мокрыми волосами. Кроме того, специалисты напоминают, что стирать постельное белье нужно еженедельно.

Именно из-за размножения пылевых клещей эксперты советуют всегда тщательно высушивать волосы перед сном. Исследования показали, что именно из-за пылевых клещей в раннем возрасте (дети до года) появляются хрипы, а от 12 до 36 месяцев может даже развиться астма. Аллергия на клещей может стать причиной насморка и других неприятных симптомов, которые даже могут усугубить сон.

Изголовье кровати - идеальное место для размножения грибков и других бактерий. Если не чистить его регулярно, у вас может появиться раздражение кожи, которое впоследствии ухудшится и может даже стать причиной шелушения и растрескивания.