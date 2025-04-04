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ЗНАЧИМЫЙ ШАГ Принц Уильям нанял адвоката принцессы Дианы по разводам, чтобы тот помог ему

Фото статьи
Фото: Grant / Pool REUTERS / Scanpix

Принц Уильям сделал знаковый шаг, привлекая к своей команде в качестве юридического советника престижную фирму Mishcon de Reya - ту самую, что в свое время представляла его мать, принцессу Диану, во время ее развода с принцем Карлом. Это решение знаменует собой важный поворот в будущем наследника британского престола.

Mishcon de Reya представляла интересы принцессы Дианы в бракоразводном процессе в 1996 году, что принесло фирме широкую известность. До сих пор юридическими вопросами принца Уэльского занималась фирма Harbottle & Lewis, которую на протяжении долгого времени предпочитал король Карл III. Один из ведущих партнеров этой фирмы, Джеррард Тайрелл, работал как от имени Карла, так и Уильяма.

По словам источников, решение Уильяма было осознанным и направленным на то, чтобы выйти из-под влияния отца. «Уильям не хотел продолжать пользоваться услугами адвокатов своего отца. Все просто. Он хочет быть самостоятельным человеком», - сообщил источник королевскому обозревателю Mail Online Ричарду Идену.

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