ЗНАЧИМЫЙ ШАГ Принц Уильям нанял адвоката принцессы Дианы по разводам, чтобы тот помог ему

Принц Уильям сделал знаковый шаг, привлекая к своей команде в качестве юридического советника престижную фирму Mishcon de Reya - ту самую, что в свое время представляла его мать, принцессу Диану, во время ее развода с принцем Карлом. Это решение знаменует собой важный поворот в будущем наследника британского престола.
Mishcon de Reya представляла интересы принцессы Дианы в бракоразводном процессе в 1996 году, что принесло фирме широкую известность. До сих пор юридическими вопросами принца Уэльского занималась фирма Harbottle & Lewis, которую на протяжении долгого времени предпочитал король Карл III. Один из ведущих партнеров этой фирмы, Джеррард Тайрелл, работал как от имени Карла, так и Уильяма.