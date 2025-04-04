ЗНАЧИМЫЙ ШАГ Принц Уильям нанял адвоката принцессы Дианы по разводам, чтобы тот помог ему

Принц Уильям сделал знаковый шаг, привлекая к своей команде в качестве юридического советника престижную фирму Mishcon de Reya - ту самую, что в свое время представляла его мать, принцессу Диану, во время ее развода с принцем Карлом. Это решение знаменует собой важный поворот в будущем наследника британского престола.