«Он украл мою мечту!» Конфликт между известным музыкантом и эстонским пародистом набирает обороты

Кердо Мёлдер резко высказался в соцсетях в адрес Хенрика Норманна, обвинив его в том, что тот в статье Õhtuleht он ложно заявил, будто мечта жить на Хийумаа была его собственной мечтой. «Ты присвоил мою мечту и теперь выступаешь с ней», - пишет Мёлдер в Facebook. «Здесь нужен врач. Позвоните врачу», - прокомментировал Норманн публикации музыканта.
Как пишет Õhtuleht, Хенрик Норманн сейчас занимается строительными работами у себя дома на Хийумаа. В данный момент идет строительство сарая, и, как водится в деревне, работа поджидает за каждым углом, но все это доставляет Норманну радость, ведь его давняя мечта о жизни на природе сбылась.