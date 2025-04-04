«Он украл мою мечту!» Конфликт между известным музыкантом и эстонским пародистом набирает обороты

Кердо Мёлдер резко высказался в соцсетях в адрес Хенрика Норманна, обвинив его в том, что тот в статье Õhtuleht он ложно заявил, будто мечта жить на Хийумаа была его собственной мечтой. «Ты присвоил мою мечту и теперь выступаешь с ней», - пишет Мёлдер в Facebook. «Здесь нужен врач. Позвоните врачу», - прокомментировал Норманн публикации музыканта.