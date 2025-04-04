От Италии до Турции: названы восемь замечательных городов Европы, где тепло в мае

Форментера, Испания. Самый маленький из Балеарских островов расположен к юго-востоку от Ибицы и является более тихим, менее многолюдным местом отдыха. Здесь есть захватывающие пляжи и бирюзовые воды, а также несколько городов и курортов для изучения, включая Ла-Савина, Эс-Миджорн, Кала-Саона, Эс-Пужоль и Эль-Пилар-де-ла-Мола.

До Форментеры можно добраться на пароме, и стоит знать, что количество транспортных средств ограничено летом, чтобы защитить этот живописный остров.

Сорренто, Италия. Этот исторический город расположен на полуострове, предлагающем посетителям потрясающий вид на Неаполитанский залив. Тем временем, май - это идеальное время, чтобы увидеть здесь цветущие апельсиновые и лимонные деревья. Кроме того, в это время как правило, в городе меньше посетителей, чем в пиковые летние месяцы.

Протарас, Кипр. Этот курортный город на востоке Кипра предлагает великолепные пляжи, где можно поваляться на шезлонге или совершить живописную прогулку по побережью.

Тем временем, залив Фигового дерева - самое известное прибрежное место, где есть бары, рестораны и ночная жизнь. Кроме того, знаменитый город вечеринок Айя-Напа находится всего в 15 минутах езды.

Кашкайш, Португалия. Этот город всего в 40 минутах от столицы Лиссабона претдалагает туристам такие культурные достопримечательности, как величественный дом 19 века Каса-де-Санта-Мария и музей маяка Санта-Марта.