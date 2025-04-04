ВИДЕО Король Карл III удивил публику, сыграв на морковке

Несмотря на свой неутешительный диагноз и ухудшающееся самочувствие Карл III время от времени веселится сам и не дает заскучать окружающим.
Накануне 76-летний монарх в рамках приема в замке Виндзор, на котором присутствовали музыканты и волонтеры общественных организаций, освоил необычный инструмент.
Сыграть на морковке королю Великобритании предложили участники Лондонского овощного оркестра (LVO), которые представляют инструменты ручной работы из местных овощей.
К слову, недавно был обнародован плейлист Карла III - и вы удивитесь, узнав, какая современная певица там оказалась. Так, одной из своих самых любимых песен король назвал Crazy In Love в исполнении Бейонсе.
Также стало известно, что король пускался в пляс каждый раз, когда слышал звуки известной композиции 1980-х Upside Down в исполнении Дайаны Росс. Кроме того, в королевском плейлисте оказались Кайли Миноуг The Loco-Motion, Майкл Бубле Haven’t Met You Yet, Arrow (Hot Hot Hot).