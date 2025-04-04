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ВИДЕО Король Карл III удивил публику, сыграв на морковке

Король Карл III.
Король Карл III. Фото: POOL

Несмотря на свой неутешительный диагноз и ухудшающееся самочувствие Карл III время от времени веселится сам и не дает заскучать окружающим.

Накануне 76-летний монарх в рамках приема в замке Виндзор, на котором присутствовали музыканты и волонтеры общественных организаций, освоил необычный инструмент.

Сыграть на морковке королю Великобритании предложили участники Лондонского овощного оркестра (LVO), которые представляют инструменты ручной работы из местных овощей.

К слову, недавно был обнародован плейлист Карла III - и вы удивитесь, узнав, какая современная певица там оказалась. Так, одной из своих самых любимых песен король назвал Crazy In Love в исполнении Бейонсе.

Также стало известно, что король пускался в пляс каждый раз, когда слышал звуки известной композиции 1980-х Upside Down в исполнении Дайаны Росс. Кроме того, в королевском плейлисте оказались Кайли Миноуг The Loco-Motion, Майкл Бубле Haven’t Met You Yet, Arrow (Hot Hot Hot).

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