Старшие сыновья Дэвида и Виктории Бэкхем вышли на тропу войны: подробности новой семейной драмы

Кошка пробежала на этот раз между старшими сыновьями супругов - Бруклином и Ромео. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на инсайдеров, близких к звездному семейству.

По данным издания, причиной размолвки стала девушка Ромео Ким Тернбулл. Оказывается, в прошлом у нее был недолгий роман со старшим сыном футболиста Бруклином. А теперь, когда роман завязался уже у Ким и Ромео, это не могло не вызвать недопониманий между братьями.

Правда, дело вовсе не в ревности, а в том, что Тернбулл, как утверждают источники, использовала Бруклина, чтобы подобраться к его брату. Разумеется, он зол на Ким, а теперь еще и на Ромео. Уже несколько месяцев братья не общаются. Бруклин переживает и чувствует себя ответственным за судьбу Ромео, до которого он не может достучаться.

На днях Бруклин и его жена Никола даже пропустили вечеринку по случаю грядущего 50-летия Дэвида - как уточняется, из-за Ким. И по этой же причине Бруклин пообещал, что не появится ни на одном семейном сборе, если там будет и Тернбулл.