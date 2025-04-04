УСПЕЙТЕ КУПИТЬ БИЛЕТ! В Таллинне выступит популярный диджей Алан Уокер

Норвежский диджей Алан Уокер ворвался в мировую музыкальную индустрию в 2015 году с дебютным хитом Faded, который набрал более 1,4 миллиарда прослушиваний на Spotify и свыше 3,1 миллиарда просмотров на YouTube. Также эта работа вошла в топ-20 самых популярных музыкальных видео YouTube. Творчество Уокера принесло ему номинацию на BRIT Awards и победу на норвежской премии «Грэмми».

На Уокера в соцсетях подписано более 115 миллионов пользователей, общее количество стримов его музыки превысило 50 миллиардов. Диджей работал с такими изветсными личностями, как Ханс Циммер, Sia, Coldplay, Бруно Марс и Ava Max.

Алан дал более 650 живых концертов на крупнейших мировых сценах, включая Coachella, Tomorrowland и мировое турне Walkerverse, отличившееся впечатляющими продажами. Уникальное звучание его композиций, необычное оформление сцены и футуристичная постановка шоу создают атмосферу, которая никого не оставит равнодушным.

Алан Уокер. Фото: Pressifoto