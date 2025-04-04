ГАЛЕРЕЯ Фестиваль Свободы представил программу с известными режиссерами

Программа фестиваля этого года объединяет постановки из почти десяти стран, в том числе из Украины, Пакистана, Турции, Грузии, Кувейта, Казахстана, Кыргызстана и Эстонии. Фестиваль сосредоточен на темах власти, памяти и идентичности, предлагая платформу для важнейших обсуждений и совместного опыта театралов.

Впервые на сцене будет представлена новая документальная постановка эстонского режиссёра Мари-Лийс Лилль «Внутренний климат», основанная на интервью с жителями Нарвы и бывшими работниками военного завода «Балтиец». Спектакль исследует, как секретный завод влиял на местное сообщество и как это наследие продолжает жить в современной Нарве.

«Нарва - это чрезвычайно интересное место для театра. Рассказывая истории нарвитян, представляя наследие и историю этого места, - мы можем показать, что Нарва не отделена от Эстонии», - добавила режиссер Мари-Лийс Лилль.

Спектакли, включенные в программу фестиваля Свободы 2025, можно будет увидеть на разных площадках Нарвы. В программе также запланированы бесплатные уличные представления для горожан. Центром фестиваля станет нарвский театральный центр Vaba Lava.