В возрасте 62 лет умер эстонский актер и предприниматель

На прошлой неделе умер эстонский актер Мярт Виснапуу (23 апреля 1962 - 27 марта 2025). «Мярт был многогранным человеком. С ним было интересно разговаривать», - вспоминают о нем в социальных сетях.
В 1980 гоуд Мярт Виснапуу окончил Таллиннскую десятую среднюю школу, а в 1984 году - театральный факультет Таллиннской государственной консерватории (11-й выпуск, руководитель - Микк Микивер).
Он работал в Эстонском драматическом театре в 1984-1992 годах и в театре «Угала» в 1993–1995. Виснапуу снимался в фильмах «Боковой ветер», «Во времена волчьих законов», «Дочь кладбищенского смотрителя», сериалах «Страсти», «Келк-ищейка» и так далее.
Виснапуу ушел в возрасте 62 лет.
В социальных сетях его вспоминают так:
«Все мое поколение помнит этого человека прежде всего по телеспектаклю "Дзюдоисты", который был настолько хорош, что многие мальчишки именно из-за него пришли в дзюдо», - пишет Лаури Биркан в Facebook.
«И хотя гораздо позже я открыл для себя еще один отличный фильм про спорт - "Боковой ветер", для меня Мярт Виснапуу навсегда останется учителем Мартина. Очень грустно, когда такие талантливые люди уходят из жизни в таком возрасте. Еще совсем недавно мы читали о Вэле Килмере, которому было отмерено лишь 65 лет, а теперь - Мярт Виснапуу, который был на три года младше…»
«Мярт был многогранным человеком. С ним было интересно разговаривать. Однажды он позвонил и попросил, чтобы я приехал к нему в гости с камерой - он чувствовал в душе потребность читать стихи. Микк Нурга пришел тоже и записал звук. Покойся с миром, Виснапуу», - пишет Расмус Меривоо.
«Фильм, который всегда меня завораживал. Попутного ветра на небесных дорогах», - добавляет Инна-Инга Калмус.
«Мярт теперь там, где нет забот, его здесь больше нет... Ну конечно, все помнят его по фильмам "Боковой ветер", "Во времена волчьих законов", "Русалочьи отмели" и, разумеется, по телеспектаклям "Дзюдоисты"», - отмечает Герт Каллас.
«Мало кто знает, что роль Вахура в фильме "Фламинго приносит счастье" изначально должна была достаться именно ему, но жребий все же пал в пользу Аллана Ноорметса», - добавляет он и делится архивным снимком.
«Склоняю в печали голову в память об известном актере Мярте Виснапуу (1962-2025) и выражаю соболезнования его близким. Особенно вспоминается его яркая роль в телеспектакле "Дзюдоисты", который я с увлечением смотрел в середине восьмидесятых, - пишет Рауль Таммару. - Как немного растерянный молодой учитель приехал работать в сельскую школу Вильгумяэ, и ученики по его инициативе стали всерьез заниматься дзюдо. Покойся с миром и в воспоминаниях, дорогой актер Мярт Виснапуу!»