В возрасте 62 лет умер эстонский актер и предприниматель

В 1980 гоуд Мярт Виснапуу окончил Таллиннскую десятую среднюю школу, а в 1984 году - театральный факультет Таллиннской государственной консерватории (11-й выпуск, руководитель - Микк Микивер).

Он работал в Эстонском драматическом театре в 1984-1992 годах и в театре «Угала» в 1993–1995. Виснапуу снимался в фильмах «Боковой ветер», «Во времена волчьих законов», «Дочь кладбищенского смотрителя», сериалах «Страсти», «Келк-ищейка» и так далее.

Виснапуу ушел в возрасте 62 лет.

В социальных сетях его вспоминают так:

«Все мое поколение помнит этого человека прежде всего по телеспектаклю "Дзюдоисты", который был настолько хорош, что многие мальчишки именно из-за него пришли в дзюдо», - пишет Лаури Биркан в Facebook.

«И хотя гораздо позже я открыл для себя еще один отличный фильм про спорт - "Боковой ветер", для меня Мярт Виснапуу навсегда останется учителем Мартина. Очень грустно, когда такие талантливые люди уходят из жизни в таком возрасте. Еще совсем недавно мы читали о Вэле Килмере, которому было отмерено лишь 65 лет, а теперь - Мярт Виснапуу, который был на три года младше…»

«Мярт был многогранным человеком. С ним было интересно разговаривать. Однажды он позвонил и попросил, чтобы я приехал к нему в гости с камерой - он чувствовал в душе потребность читать стихи. Микк Нурга пришел тоже и записал звук. Покойся с миром, Виснапуу», - пишет Расмус Меривоо.