Врач из Гарварда рассказала, как справиться со стрессом

По ее словам, когда человек чувствует стресс, его миндалевидная железа, которая является частью мозга и помогает обрабатывать эмоции, находится в высокой готовности.

«Это размышления о выживании и самосохранении. По замыслу, миндалевидная железа сосредоточена на ваших непосредственных потребностях. Что мне нужно сделать в ближайшее время, чтобы снова почувствовать себя в безопасности?» - объяснила врач.

Это означает, что часть мозга, которая используется для постановки целей, называемая префронтальной корой, подавляется этим мышлением выживальщика, что затрудняет применение любых навыков критического мышления.

«Когда вы чувствуете стресс, этот внутренний критик, этот ругающий голос, заставляет вас говорить себе: "Что со мной?"» - сказала специалист.

В своей книге врач описала практику, которая может помочь заглушить этот голос и больше сосредоточиться на префронтальной коре. Все, что вам нужно сделать, это поставить достижимую цель. Вместо того, чтобы спрашивать себя: «Что со мной?», спросите: «Что для меня важнее всего?» - посоветовала она.

Для этого Неруркар рекомендует следовать схеме MЦМС.

Мотивация: выберите цель, которая имеет сильную мотивацию. Допустим, вы хотите больше говорить на рабочих встречах, потому что хотите повышения. Это повышение и изменение должности будут вашей мотивацией.

Цель: у цели должна быть метрика, с помощью которой вы можете измерить свой успех. Сколько раз вы вносили свой вклад на встречах на этой неделе? Запишите свой прогресс.

Маленькая: цель должна быть «достаточно маленькой, чтобы практически гарантировать успех».

Своевременность: вы должны быть в состоянии достичь своей цели в течение двух-трех месяцев.

По словам Неруркар, чтобы сформировать привычку, нужно восемь недель. Эти рамки дают достаточно времени, чтобы совершить ошибку, оступиться, а затем снова посвятить себя цели. «Падать и снова вставать - это часть формирования привычки», - убеждает специалист.