Дешево и аутентично: туристам рассказали о пяти секретных островах в Италии

Эксперты издания о путешествиях Travel Off Path назвали пять секретных островов Италии, впечатляющих туристов приятными ценами и аутентичностью.

1. Прочида

Этот небольшой островок в Неаполитанском заливе, недалеко от забитого туристами Капри. Прочида известен благодаря своей живописной гавани с разноцветными домиками и спокойной атмосферой традиционной рыбацкой деревни. Здесь можно часами бродить пешком, исследуя множество достопримечательностей - от похожей на замок средневековой тюрьмы Палаццо Д'Авалос, расположенной на вершине прибрежной скалы, до секретных бухт Кьяйолелла.

Тем временем, ужин, состоящий из пасты с морепродуктами и местного красного вина, обойдется примерно в 15 евро в местном ресторане, а цены на приличное жилье стартуют от 45 евро за ночь.

2. Липари

​Часто упускаемый из виду остров, расположенный у северо-восточного побережья Сицилии, характеризуется вулканическим рельефом с суровыми вершинами, пересекающими компактный массив суши, омываемый бирюзовыми водами.

Однако в то время как Сицилия является одним из самых оживленных летних направлений в Европе, Липари продолжает существовать в своем собственном микрокосме спокойствия, принимая всего десятки тысяч гостей в год. При этом цены на номера здесь стартуют от 40 евро, еда также недорогая.

3. Эльба