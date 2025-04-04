Известный актер внезапно умер на беговой дорожке в 44 года

Это произошло во время тренировки в спортзале, когда Пирбазари ​ упал на беговой дорожке. О кончине Витторио в своем аккаунте в Instagram сообщил режиссер Саид Ибрагим , друживший с погибшим. Саид опубликовал видео, в котором отметил, что у выглядевшего сильным и высоким человеком Витторио было доброе, как у ребенка, сердце.

Как пишет немецкая газета Bild, в 2025 году Пирбазари не раз сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Сначала он получил травму во время тренировки и вынужден был лечь на операцию, а после попал в аварию, в результате которой получил перелом позвоночника, и Пирбазари дважды оперировали. Несмотря на пережитые травмы, в марте актер вернулся в спорт.