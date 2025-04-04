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Известный актер внезапно умер на беговой дорожке в 44 года

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.
Поминальная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Немецкий актер и бодибилдер Витторио Пирбазари, прославившийся благодаря сериалу Netflix «Берлинские легавые», внезапно умер в возрасте 44 лет.

Это произошло во время тренировки в спортзале, когда Пирбазари​ упал на беговой дорожке. О кончине Витторио в своем аккаунте в Instagram сообщил режиссер Саид Ибрагим, друживший с погибшим. Саид опубликовал видео, в котором отметил, что у выглядевшего сильным и высоким человеком Витторио было доброе, как у ребенка, сердце.

Как пишет немецкая газета Bild, в 2025 году Пирбазари не раз сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Сначала он получил травму во время тренировки и вынужден был лечь на операцию, а после попал в аварию, в результате которой получил перелом позвоночника, и Пирбазари дважды оперировали. Несмотря на пережитые травмы, в марте актер вернулся в спорт.

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