БЕЗУМИЕ ИЛИ НОРМА? Дочь Брюса Уиллиса сделала неожиданное призание

Девушка, родившая дочь Луэтту, которой уже исполнился год, надеется развивать такие же теплые отношения со своим ребенком.

«Честно говоря, я надеюсь, что Лу, типа, все еще будет спать со мной в постели, когда она будет в моем возрасте. Я все еще сплю в постели со своей мамой, и я не думаю, что это странно», – призналась она.

Уиллис также упомянула сестер, 33-летнюю Скаут и 31-летнюю Таллулу, добавив: «Мы все еще принимаем ванну вместе, мои сестры и я. И это просто такой дом, в котором я выросла».

Предупреждая критику ее слов, она подчеркнула, что люди могут подумать, что это безумие и странность, но она так не считает. По словам Румер, она после рождения ребенка каждую ночь спит со своей малышкой.

«Я всегда думаю об этом так, как будто вы взяли детеныша гориллы или собаку, когда ему было две недели или три месяца, и положили его спать в другую комнату, подальше от мамы. Все будут смотреть на вас, как на сумасшедшую. Но все же мы такие: "О нет, этот ребенок может спать всю ночь. Он должен заботиться о себе сам, должен научиться успокаиваться сам".