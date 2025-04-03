В Тартускую тюрьму пронесли телефон, предположительно для мошеннических целей

Редакция Elu24 получила наводку: по утверждению источника, с помощью пронесенного в Тартускую тюрьму смартфона группа заключенных выманивала деньги у жителей Эстонии. Представитель Тартуской тюрьмы сообщил, что 18 марта в ходе обыска был найден и изъят мобильный телефон. Сейчас тюрьма выясняет обстоятельства произошедшего в рамках производства по делу о проступке.
С редакцией связался человек, который утверждает, что в Тартускую тюрьму недавно был тайно пронесен смартфон, с помощью которого, в том числе, выманивали деньги у жителей нашей страны.