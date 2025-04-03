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В Тартускую тюрьму пронесли телефон, предположительно для мошеннических целей

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Kristjan Teedema

Редакция Elu24 получила наводку: по утверждению источника, с помощью пронесенного в Тартускую тюрьму смартфона группа заключенных выманивала деньги у жителей Эстонии. Представитель Тартуской тюрьмы сообщил, что 18 марта в ходе обыска был найден и изъят мобильный телефон. Сейчас тюрьма выясняет обстоятельства произошедшего в рамках производства по делу о проступке.

С редакцией связался человек, который утверждает, что в Тартускую тюрьму недавно был тайно пронесен смартфон, с помощью которого, в том числе, выманивали деньги у жителей нашей страны.

«Украли десятки тысяч евро. Кроме того, с помощью телефона снимается все, что происходит в тюрьме: как идет жизнь в камере, что предлагают в качестве еды, как курят и тому подобное», - рассказал источник.

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