В Тартускую тюрьму пронесли телефон, предположительно для мошеннических целей

С редакцией связался человек, который утверждает, что в Тартускую тюрьму недавно был тайно пронесен смартфон, с помощью которого, в том числе, выманивали деньги у жителей нашей страны.

«Украли десятки тысяч евро. Кроме того, с помощью телефона снимается все, что происходит в тюрьме: как идет жизнь в камере, что предлагают в качестве еды, как курят и тому подобное», - рассказал источник.