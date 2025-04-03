«Теперь уже тинейджер»​: Кристина Орбакайте с мужем устроили вечеринку в Майами в честь 13-летия дочери

30 марта дочери Кристины Орбакайте исполнилось 13 лет. ​Вечеринка по случаю дня рождения Клавдии прошла в Майами, где семья живет постоянно. В своем Instagram 53-летняя певица поделилась кадрами с торжества.

«Теперь уже тинейджер. Пригласили самых близких майамских друзей​. По дороге на праздник нас сопровождали целых две радуги. Отмечать мы решили в боулинге, чтобы было интересно и детям, и взрослым», - рассказала Орбакайте.

И добавила: «​Клавочка радовалась подаркам и оттачивала удар по кеглям. Ну, решили тренироваться почаще».