«Теперь уже тинейджер»​: Кристина Орбакайте с мужем устроили вечеринку в Майами в честь 13-летия дочери

Дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова отпраздновала 13-летие.
30 марта дочери Кристины Орбакайте исполнилось 13 лет. Вечеринка по случаю дня рождения Клавдии прошла в Майами, где семья живет постоянно. В своем Instagram 53-летняя певица поделилась кадрами с торжества.
«Теперь уже тинейджер. Пригласили самых близких майамских друзей. По дороге на праздник нас сопровождали целых две радуги. Отмечать мы решили в боулинге, чтобы было интересно и детям, и взрослым», - рассказала Орбакайте.
И добавила: «Клавочка радовалась подаркам и оттачивала удар по кеглям. Ну, решили тренироваться почаще».
Пост прокомментировала и Алла Пугачева. «Душой были рядом», - написала она.