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«Теперь уже тинейджер»​: Кристина Орбакайте с мужем устроили вечеринку в Майами в честь 13-летия дочери

Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова отпраздновала 13-летие. 

30 марта дочери Кристины Орбакайте исполнилось 13 лет. ​Вечеринка по случаю дня рождения Клавдии прошла в Майами, где семья живет постоянно. В своем Instagram 53-летняя певица поделилась кадрами с торжества.

«Теперь уже тинейджер. Пригласили самых близких майамских друзей​. По дороге на праздник нас сопровождали целых две радуги. Отмечать мы решили в боулинге, чтобы было интересно и детям, и взрослым», - рассказала Орбакайте.

И добавила: «​Клавочка радовалась подаркам и оттачивала удар по кеглям. Ну, решили тренироваться почаще».

Пост прокомментировала и Алла Пугачева. «Душой были рядом»​, - написала она.

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