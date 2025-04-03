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Туристка с гордостью поделилась, как пронесла на борт Ryanair дополнительный багаж

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Все более строгие правила бюджетных авиакомпаний по весу и габаритам багажа приводят многих пассажиров в бешенство. 20-летняя студентка Грейс Хейл нашла хитрый, хоть и сомнительный способ обойти жесткие требования Ryanair к ручной клади.

Грейс, студентка бизнес-школы в Лондоне, столкнулась с дилеммой: заплатить дополнительный сбор за багаж, который мог достигать 70 евро, или найти более креативное решение. Она выбрала второе. Девушка спрятала свои лишние вещи под верхней одеждой и симулировала 26-ю неделю беременности, чтобы уложиться в правила авиакомпании.

«Я заранее провела тщательное исследование, чтобы понять, как выглядит живот на разных сроках беременности. Вела себя как настоящая беременная, и даже сотрудники аэропорта спрашивали, на каком я месяце», - рассказала Грейс, гордясь своей находчивостью.

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