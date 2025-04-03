Туристка с гордостью поделилась, как пронесла на борт Ryanair дополнительный багаж

Все более строгие правила бюджетных авиакомпаний по весу и габаритам багажа приводят многих пассажиров в бешенство. 20-летняя студентка Грейс Хейл нашла хитрый, хоть и сомнительный способ обойти жесткие требования Ryanair к ручной клади.
Грейс, студентка бизнес-школы в Лондоне, столкнулась с дилеммой: заплатить дополнительный сбор за багаж, который мог достигать 70 евро, или найти более креативное решение. Она выбрала второе. Девушка спрятала свои лишние вещи под верхней одеждой и симулировала 26-ю неделю беременности, чтобы уложиться в правила авиакомпании.