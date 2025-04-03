БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! В социальных сетях распространяется мошенническая кампания от имени Selver

При переходе по ссылке открывается сайт, который внешне очень похож на официальный сайт Selver, но имеет другой домен - violetio.boutique вместо selver.ee.

На сайте указано, что участвовать в «розыгрыше» могут только люди в возрасте 50-52 лет. Для получения подарочной карты предлагается заполнить анкету с личными данными, а затем ввести данные банковской карты и оплатить «доставку» в размере 2 евро.

На самом деле никаких подарочных карт нет - после ввода данных деньги могут быть списаны, а личная информация использована в других мошеннических схемах.

Selver: «Мы просим наших клиентов быть бдительными»

«Это мошенничество! Компания Selver никогда не просит клиентов оплатить стоимость доставки в размере двух евро и не просит вводить данные по сомнительным ссылкам. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не сообщать свои данные на неизвестных сайтах», - заявили представители компании в социальных сетях.

Фото: Facebook/SELVER